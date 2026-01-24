Roma | controlli a Colleferro tre denunce sanzionati titolari di due attivita’ commerciali

A Colleferro, operazioni di controllo hanno portato alla denuncia di tre individui e alla segnalazione di altre tre. Inoltre, i titolari di due attività commerciali sono stati soggetti a sanzioni amministrative. L’intervento si inserisce in un’azione di vigilanza volta a garantire il rispetto delle normative e la legalità sul territorio.

Tre persone sono state denunciate, altre tre segnalate, e i titolari di due attività commerciali sono stati sanzionati amministrativamente. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nella zona di Colleferro, in provincia di Roma. L’operazione è stata mirata alla prevenzione e alla repressione dei reati in generale, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria, nell’ambito di una strategia più ampia predisposta dal Comando provinciale carabinieri della Capitale. Denunce a Valmontone e Colleferro. In particolare, durante il servizio a Valmontone, i militari hanno denunciato un 27enne di Guidonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Controlli nei locali, sanzionati i titolari idi due attività commercialiStamattina, i Carabinieri di Piazza Verga e la polizia locale hanno effettuato controlli mirati in due attività commerciali, finalizzati a verificare il rispetto delle norme amministrative e contrastare l’illegalità.

