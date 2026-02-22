Tor Marancia svastica sulla targa in ricordo di un deportato nei campi di concentramento

Una svastica è apparsa sulla targa dedicata a Giovanni Tagliavini, deportato a Mauthausen, a Tor Marancia. Probabilmente, il gesto vandalico mira a offendere la memoria del deportato. La targa, posta davanti a un edificio pubblico, si trova nel quartiere e rappresenta un ricordo importante per la comunità. La presenza della svastica ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono interventi rapidi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.