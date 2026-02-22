Tor Marancia svastica sulla targa in ricordo di un deportato nei campi di concentramento
Una svastica è apparsa sulla targa dedicata a Giovanni Tagliavini, deportato a Mauthausen, a Tor Marancia. Probabilmente, il gesto vandalico mira a offendere la memoria del deportato. La targa, posta davanti a un edificio pubblico, si trova nel quartiere e rappresenta un ricordo importante per la comunità. La presenza della svastica ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono interventi rapidi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Vandalizzata con una svastica la targa di Giovanni Tagliavini, deportato nel campo di Mauthausen, a Tor Marancia. Danneggiati pannelli e fioriere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Svastica davanti alla pietra di inciampo per Giovanni Tagliavini a Tor MaranciaUna svastica è apparsa sulla pietra di inciampo di Giovanni Tagliavini a Tor Marancia, dopo che la fioriera è stata imbrattata.
Storie dai campi di concentramento: "Mio padre deportato, nessuno lo seppe per anni" | PODCASTLa narrazione delle vicende personali nei campi di concentramento ci permette di comprendere meglio la grande storia.
Argomenti discussi: Tor Marancia, colpita ancora la memoria della borgata.
