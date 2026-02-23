Carmelo Cinturrino fermato per l’omicidio di Rogoredo la prova del Dna e il teste chiave | Ha sparato a Mansouri quando stava per scappare

Carmelo Cinturrino, conosciuto come Luca, è stato fermato dopo che il test del DNA e un testimone hanno collegato direttamente lui all’omicidio di Mansouri. L’uomo avrebbe sparato mentre la vittima tentava di fuggire, durante un episodio avvenuto nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La prova principale si basa sulla testimonianza di un testimone oculare, che ha riconosciuto Cinturrino come l’autore dello sparo. La polizia segue ora la pista investigativa per chiarire la dinamica.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino detto Luca si trova in stato di fermo. L’assistente capo di Polizia è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Il fermo dovrà ora essere convalidato dal giudice delle indagini preliminari. Le indagini, passate per complesse analisi tra cui gli interrogatori degli altri quattro agenti presenti quel pomeriggio al controllo anti spaccio e indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, hanno accertato che la Beretta 92 col tappo rosso rinvenuta accanto al cadavere di Mansouri vi sarebbe stata messa successivamente. 🔗 Leggi su Open.online

