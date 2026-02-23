Rogoredo fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino | Allarmanti potenzialità criminali Perché ha sparato contro Abderrahim Mansouri?

Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato dopo aver sparato contro Abderrahim Mansouri, a causa delle sue potenzialità criminali percepite. La pistola a salve che ha usato è stata trovata in suo possesso, mentre testimoni descrivono i minuti di attesa prima di chiamare i soccorsi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle azioni di Cinturrino durante l’intervento. Le indagini continuano per chiarire i motivi che hanno portato a questo episodio.

La pistola a salve maneggiata dal solo agente, le testimonianze, i minuti attesi prima di allertare i soccorsi. E poi le ombre, tante, che pesano come macigni. Poche ore fa la Procura della Repubblica di Milano ha emesso un decreto di fermo nei confronti del poliziotto Carmelo Cinturrino, 42 anni, accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, 28 anni, avvenuto il 26 gennaio scorso in un’attività straordinaria contro lo spaccio nel boschetto di Rogoredo. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

