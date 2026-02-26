Un detenuto scrive una lettera dal carcere in cui esprime dispiacere per la famiglia della vittima e ammette di aver commesso un errore, promettendo di assumersi le proprie responsabilità. La comunicazione, letta in esclusiva, rivela i suoi pensieri sulla vicenda e sui fatti che lo riguardano. La missiva si conclude con un messaggio di pentimento e di volontà di riparare.

Caso Rogoredo, letta in anteprima a "Diario del Giorno", in onda su Rete4, la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente della Polizia di Stato accusato di omicidio volontario nei confronti del 28enne marocchino, Abderrahim Mansouri. Il presunto assassino si dice triste e pentito per il gesto commesso ma, aggiunge, di aver agito per paura. Inoltre, Cinturrino esprime il suo dispiacere per la famiglia della vittima e chiede scusa a tutti i suoi colleghi e ricorda di essere sempre stato "onesto e servitore dello Stato". Dopo la lettura della lettera l'avvocato dell'indagato, Piero Porciani, in collegamento con la trasmissione ha detto: "Mi ha ribadito di non aver mai preso nulla da nessuno, anche il suo tenore di vita non era quello di un corrotto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rogoredo, la lettera di Cinturrino dal carcere: "Mi spiace per la famiglia del ragazzo, pagherò per il mio errore"

Cinturrino resta in carcere, convalidato l’arresto per l'omicidio del pusher di Rogoredo: “Ho perso la testa, poi la messainscena”Milano, 25 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino resta in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola il 26...

