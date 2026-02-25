Cinturrino resta in carcere convalidato l’arresto per l' omicidio del pusher di Rogoredo | Ho perso la testa poi la messainscena

Milano, 25 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino resta in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. È quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro che ha convalidato il fermo e disposto il carcere per l'assistente capo del commissariato Mecenate, dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri presso il carcere di San Vittore. La versione di Cinturrino: “Volevo spaventarlo, non ucciderlo. I colleghi sapevano della pistola nello zaino” Gip: “Pericolo che commetta altri reati” Nell'ordinanza di custodia cautelare, il gip di Milano, Domenico Santoro scrive che le “specifiche modalità e circostanze dei fatti” e “la negativa personalità” di Carmelo Cinturrino “rendono evidente il concreto ed attuale pericolo che, ove non sottoposto a misura, l'indagato possa commettere ulteriori gravi reati della stessa specie di quello per cui si procede, ovvero con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, se non di criminalità organizzata”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carmelo Cinturrino: «Ho avuto paura, ho sparato perché ho perso la testa». Quello che sappiamo finora sul caso di RogoredoCarmelo Cinturrino ha ammesso di aver sparato dopo aver perso il controllo, causando la morte di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.

Rogoredo, Cinturrino: "Quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa"Cinturrino, assistente capo di Polizia, ha raccontato di aver perso il controllo quando ha visto Mansouri in fin di vita, a causa di una colluttazione avvenuta durante un intervento a Rogoredo.

Temi più discussi: Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva; Carmelo Cinturrino: Ho sbagliato, dovevo fare rispettare la legge. Chiedo scusa ai poliziotti. Un collega: Taglieggiava un disabile; Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice Luca; Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa.

Carmelo Cinturrino resta in carcere, il giudice: Può inquinare le prove e uccidere ancoraCarmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo a Milano, resterà in carcere: riconosciuto il pericolo di reiterazione ... fanpage.it

Cinturrino resta in carcere, convalidato l’arresto per l'omicidio del pusher di Rogoredo: Ho perso la testa, poi la messainscenaIl poliziotto 41enne ha confermato la ricostruzione degli inquirenti, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. Il capo della polizia Pisani: Va destituito subito, ha tradito il giuramento ... ilgiorno.it

Ultim'ora La confessione del poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per omicidio volontario per aver ucciso un 28enne a Rogoredo - facebook.com facebook

ROGOREDO RESTA Un poliziotto corrotto in una zona degradata non toglie che sia degradata, e soprattutto non toglie che avevamo due problemi e che ne abbiamo risolto uno solo. Rogoredo resta Rogoredo, e sino a prova contraria è stata Rogoredo a corr x.com