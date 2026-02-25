Rogoredo, Cinturrino in carcere. La Polizia lo espelle

L’omicidio del pusher a Rogoredo. Per il gip, Cinturrino – che resta in carcere – era un poliziotto violento e fuori dalle regole. La Polizia, intanto, lo espelle dal servizio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

