Rogoredo Cinturrino in carcere La Polizia lo espelle

Da tv2000.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’omicidio del pusher a Rogoredo. Per il gip, Cinturrino – che resta in carcere – era un poliziotto violento e fuori dalle regole. La Polizia, intanto, lo espelle dal servizio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

