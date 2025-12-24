Ben Shelton può stoppare Sinner e Alcaraz? L’analisi di Roddick sulla crescita del connazionale
Nell’ultimo episodio del suo podcast Andy Roddick ha analizzato il percorso del connazionale Ben Shelton. L’ex numero uno del mondo ha condiviso le sue previsioni per il 2026 e se potrà mettere in discussione il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Durante il suo podcast Served with Roddick, l’americano ha indicato la vittoria del titolo in Canada come un punto di svolta: “ Tuttavia, un infortunio arrivato nel momento sbagliato agli US Open ha frenato quella che sembrava una scalata verso la top five. Shelton non si limita più a tirare forte e ha registrato una significativa evoluzione nelle sue scelte in campo e nella sua pazienza ” Il salto di qualità che ha preceduto l’infortunio agli US Open: “ Prima dello stop a New York Shelton sembrava aver raggiunto proprio quello standard d’élite, trasformandosi da giocatore di alti e bassi in una minaccia concreta per i titoli più importanti del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
