Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Questa mattina, presso la Prefettura di Arezzo, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale sono stati discussi temi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico nella provincia. L’incontro ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di valutare le misure più adeguate per garantire la sicurezza della comunità.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – . Questa mattina si è tenuta, presso la Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La seduta è stata presieduta dal Prefetto, dott. Clemente di Nuzzo, e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti del Comune di Arezzo, della Provincia di Arezzo e della Emergenza Sanitaria della Ausl Toscana Sud est. L'attenzione del Comitato si è concentrata in primo luogo sulla pianificazione dei dispositivi di sicurezza in vista degli eventi organizzati per celebrare l'ultimo dell'anno.

