Rissa in centro a Oristano | identificati 18 giovani Denunce e misure di prevenzione

Notte di violenza nel centro storico di Oristano: la Polizia di Stato ha identificato 18 giovani ritenuti responsabili di una rissa avvenuta tra il 3 e il 4 gennaio nei pressi del sagrato della Cattedrale e nelle vie limitrofe. L’attività investigativa è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano e della Procura per i Minorenni di Cagliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti sarebbero iniziati intorno alle 23.50 del 3 gennaio e si sarebbero protratti fino alle 01.10 del giorno successivo. Determinanti, per l’identificazione dei partecipanti e la ricostruzione delle fasi della rissa, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

