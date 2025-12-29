rissa ad aversa la notte di natale identificati tre giovani responsabili

Nella notte di Natale ad Aversa, si è verificata una rissa in via Roma, durante le ore di maggiore afflusso. Tre giovani sono stati identificati come i principali responsabili degli atti di vandalismo che hanno coinvolto la zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di chiarire l’accaduto e di individuare le persone coinvolte.

Hanno un nome e un volto i responsabili dei gravi atti di vandalismo avvenuti la sera di Natale in via Roma, nel pieno della movida cittadina. Sedie e tavolini dei locali furono sollevati e lanciati in strada, creando momenti di caos e mettendo a rischio l’incolumità di clienti, residenti e passanti. Rissa ad Aversa la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

