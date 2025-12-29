Rissa ad Aversa la notte di Natale identificati tre giovani responsabili
Nella notte di Natale ad Aversa, si è verificata una rissa in via Roma, durante le ore di maggiore afflusso. Tre giovani sono stati identificati come i principali responsabili degli atti di vandalismo che hanno coinvolto la zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di chiarire l’accaduto e di individuare le persone coinvolte.
Hanno un nome e un volto i responsabili dei gravi atti di vandalismo avvenuti la sera di Natale in via Roma, nel pieno della movida cittadina. Sedie e tavolini dei locali furono sollevati e lanciati in strada, creando momenti di caos e mettendo a rischio l’incolumità di clienti, residenti e passanti. Rissa ad Aversa la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: VIDEO | Maxi rissa a colpi di sgabelli, identificati e denunciati tre uomini
Leggi anche: Maxi rissa nel centro storico, stretta del questore sui giovani responsabili
Rissa natalizia in pieno centro, volano sedie e tavolini | IL VIDEO; Aversa, rissa nel cuore della movida la notte di Natale, volano sedie e tavolini, interviene la polizia -; Rissa in strada ad Aversa: sedie e tavoli lanciate contro i rivali, paura tra i passanti; Aversa, maxi rissa di Natale: ora indagini e divieti.
Aversa, maxi rissa di Natale: ora indagini e divieti - Potrebbero essere già stati identificati alcuni dei giovani coinvolti nella maxi rissa scoppiata nella serata di Natale in via Roma, nel pieno centro cittadino. ilmattino.it
Rissa in via Roma ad AVERSA: identificati tre giovani - Determinanti per risalire ai responsabili sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. casertace.net
Aversa, rissa di Natale in centro: volano sedie e tavolini - Natale di paura ad Aversa, dove la serata di festa si è trasformata in un incubo. ilmattino.it
#Aversa. #Rissa di #Natale, identificati tre #ragazzi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.