Rissa davanti alla stazione uno scappa e finisce nell’orto di una signora | pomeriggio agitato a Locate Varesino

Un uomo è fuggito e si è ritrovato nel giardino di una signora dopo una rissa davanti alla stazione di Locate Varesino. La lite tra tre uomini è scoppiata nel pomeriggio, creando scompiglio tra le vie del paese. La scena si è fatta ancora più caotica quando uno dei protagonisti ha tentato di scappare correndo, finendo nel suo orto, dove è stato poi fermato dalla polizia.

Tre uomini coinvolti, intervento dei carabinieri tra Locate e Carbonate. Accertamenti in corso e telecamere al vaglio Pomeriggio movimentato tra Locate Varesino e Carbonate, dove una violenta lite tra tre uomini sarebbe degenerata in una rissa davanti alla stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito finora, nella rissa sarebbero rimasti coinvolti tre uomini di origine straniera. Dopo lo scontro, uno di loro si sarebbe allontanato di corsa dalla zona della stazione, venendo poi trovato dolorante nell'orto di un'abitazione privata nel vicino comune di Carbonate, dove una residente avrebbe dato l'allarme e chiamato il 118.