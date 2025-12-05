Houston tragedia davanti alla scuola | Nino Ruocco investito mentre aspettava i figli choc ad Orria
Una tragedia che attraversa l’oceano. La notizia è arrivata in Italia all’alba e ha travolto la comunità di Orria come un’onda improvvisa e dolorosa. Nino Ruocco, 42 anni, originario del Cilento ma residente da anni a Houston, in Texas, è morto dopo essere stato investito mentre aspettava i suoi figli davanti alla scuola. Una quotidianità normale, un gesto d’amore paterno che si è trasformato in tragedia irreparabile. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità statunitensi, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto da un veicolo proprio nel momento in cui era in attesa dell’uscita dei piccoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
