Sconvolta la psicologa della scuola | Tanti ragazzi hanno assistito alla scena sono sotto choc

Un episodio recente ha scosso l’ambiente scolastico della Spezia, lasciando molti studenti sotto shock. La psicologa della scuola ha espresso preoccupazione per la fragilità degli adolescenti, spesso influenzata da esperienze intense e delicate. Conoscere le dinamiche di questa fascia di età è fondamentale per offrire supporto adeguato e prevenire situazioni di disagio. La cura e l’attenzione verso i giovani sono elementi chiave per il loro benessere.

La Spezia, 17 gennaio 2026 – Fragili come il vetro. Delicati come il cristallo. Sono gli adolescenti di oggi, come raccontati da chi per passione e per professione ha imparato in pochi anni a conoscerli e a ‘maneggiarli’ con la massima cura. Sofia Nordio è la psicologa del servizio Cic della Spezia (Centro di informazione e consulenza), il punto di ascolto e di supporto psicologico che viene offerto nelle scuole superiori italiane per prevenire il disagio e promuovere il benessere di studenti, genitori e personale scolastico, grazie a un servizio di consulenza su problemi scolastici, personali e relazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

