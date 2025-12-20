Il suo messaggio su WhatsApp, in cui segnala che il figlio 14enne è stato derubato dai bulli di soldi e scarpe al terminal dei pullman in piazza Pizzarello a Macerata e invita i genitori a dire agli altri ragazzi di prestare attenzione, ha fatto il giro della provincia. Tantissime condivisioni in poco tempo, con l’audio che è rimbalzato sui cellulari di tanti genitori e nei gruppi sportivi e di scuola. Ora la mamma racconta qual è stata la dinamica, sempre con lo stesso obiettivo: fare in modo che non riaccada più a nessuno quello che è accaduto a suo figlio (che frequenta una scuola superiore del capoluogo), derubato da un gruppetto di 15enni di un altro istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mamma che ha denunciato i bulli: "In tre hanno derubato mio figlio. Ma ora penso anche alle loro famiglie"

