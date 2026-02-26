Le discussioni tra Iran e Stati Uniti sono riprese a Ginevra, concentrandosi sul programma nucleare iraniano. La questione principale riguarda la richiesta di Washington di eliminare qualsiasi attività di arricchimento dell’uranio, mentre le parti continuano a confrontarsi sulle rispettive posizioni. I colloqui rappresentano un momento importante nel dialogo tra le due nazioni, senza che siano ancora state raggiunte decisioni definitive.

Gli Stati Uniti avevano anche chiesto il trasferimento nel Paese del 60% di tutto l'uranio arricchito presente nella Repubblica islamica Sono ripresi a Ginevra i colloqui tra la delegazione iraniana e quella statunitense sul programma nucleare di Teheran. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando un'emittente tv. Il bilaterale era stato interrotto attorno alle 17:15 italiane, a causa dell'insistenza di Washington sull'"arricchimento zero" e sul trasferimento di tutto l'uranio arricchito al 60% agli Stati Uniti, secondo quando dichiarato da una fonte diplomatica iraniana a Iran International. Nel pomeriggio, l'agenzia stampa russa aveva riposrato che i colloqui tra i due Paesi sulla questione nucleare e sulla revoca delle sanzioni erano in corso in modo serio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ripresi i colloqui Usa-Iran: è scontro sulla richiesta "arricchimento zero" di Washington

