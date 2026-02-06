Iran colloqui con Usa in Oman Washington richiama cittadini

In Oman, continuano i negoziati tra Iran e Stati Uniti, nonostante le tensioni in aumento. Washington ha deciso di richiamare i cittadini americani presenti in Iran, invitandoli a lasciare il Paese subito. La situazione resta tesa, e le autorità americane vogliono evitare rischi per i loro cittadini.

Continuano in Oman i colloqui tra Iran e Stati Uniti, nonostante le tensioni. Washington invita intanto i cittadini americani a lasciare il Paese. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000.

