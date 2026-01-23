clown confuso scontro senza precedenti iran ucraina sulla richiesta di attacco usa

L’escalation tra Iran e Ucraina si intensifica con un duro scambio di accuse. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha criticato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per aver richiesto un intervento militare degli Stati Uniti contro Teheran, sollevando tensioni diplomatiche e ponendo nuove sfide alla stabilità internazionale.

Duro affondo del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, contro il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, accusato di invocare un'azione militare degli Stati Uniti contro Teheran in violazione della Carta delle Nazioni Unite. In un post pubblicato su X, Araghchi ha affermato che "il mondo ne ha abbastanza di clown confusi". Secondo il capo della diplomazia iraniana, Zelensky avrebbe "apertamente e senza vergogna" chiesto un' "illegale aggressione statunitense contro l'Iran", nonostante denunci a sua volta quella che definisce una "aggressione illegale" della Russia contro l'Ucaina. "Zelensky ha spolpato i contribuenti americani ed europei per riempire le tasche dei suoi generali corrotti e per affrontare ciò che lui stesso chiama un'aggressione illegale in violazione della Carta Onu", ha scritto Araghchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

