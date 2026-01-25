Il portiere della Juventus, Pinsoglio, non sarà presente nella partita contro Napoli a causa di un episodio influenzale. La sua assenza è stata comunicata ufficialmente, e il club ha optato per non convocarlo, garantendo la salute del giocatore e la regolare preparazione della squadra. La situazione viene monitorata attentamente, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Pinsoglio nelle prossime ore.

Pinsoglio salta Juve Napoli: il giocatore non è stato convocato per influenza. Al suo posto convocato il classe 2008 Huli. Le ultime. Il big match dell’Allianz Stadium si apre con una notizia dell’ultimo minuto che scuote la panchina bianconera. Oltre alle consuete rotazioni tattiche, lo spogliatoio ha dovuto fare i conti con un forfait inaspettato: Pinsoglio salta Juve Napoli a causa di un malessere stagionale che lo ha colpito proprio nelle ore precedenti alla sfida. Sebbene non sia il titolare tra i pali, Carlo Pinsoglio rappresenta da anni il vero “collante” del gruppo juventino. La sua energia e il suo supporto costante dalla panchina sono elementi a cui l’allenatore rinuncia raramente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pinsoglio salta Juve Napoli: il motivo dell’assenza del terzo portiere bianconero

Leggi anche: Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia

Pinsoglio festeggia il rientro in gruppo: «Finalmente!». Il messaggio del portiere dopo il lungo stop – FOTOIl portiere Pinsoglio ha condiviso con entusiasmo il suo ritorno in gruppo dopo un periodo di assenza causato da un infortunio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Juventus, i convocati per il Napoli: out Pinsoglio, prima chiamata per HuliVentidue i giocatori a disposizione di Spalletti per il match contro i partenopei valido per la 22ª giornata di Serie A ... gazzetta.it

Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orarioBig match all'Allianz Stadium di Torino, dove Luciano Spalletti sfida Antonio Conte: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it

Coppa Italia Roma-Torino: nei giallorossi Svilar non salta un minuto, tra i granata l’ultima di Israel Quarto di finale questa sera a Roma tra i giallorossi ed il Torino, i quarti poi si completeranno il 27 gennaio con la sfida tra Fiorentina e Como. Gasperini dovreb - facebook.com facebook