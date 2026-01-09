Giornalisti striscioni Fnsi su rinnovo contratto a conferenza stampa Meloni
In occasione della conferenza stampa della presidente Meloni, i giornalisti hanno esposto uno striscione della Fnsi per chiedere il rinnovo del contratto, in vigore da oltre dieci anni. La questione evidenzia le tensioni tra le rappresentanze dei lavoratori dell'informazione e le istituzioni, con accuse di mancato aggiornamento delle condizioni contrattuali nonostante ingenti finanziamenti pubblici alla Fieg.
Roma, 9 gen. (askanews) – “Giornalisti da dieci anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari”. È la scritta che appare sugli striscioni della Federazione nazionale stampa italiana mostrati nell’aula dei gruppi parlamentari dove è iniziata la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni organizzata dall’ordine dei giornalisti in collaborazione con l’associazione stampa parlamentare. Non appena la presidente del Consiglio ha preso posto nell’aula, la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, il presidente Vittorio Di Trapani e altri esponenti del sindacato dei giornalisti si sono alzati in piedi issando gli striscioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
