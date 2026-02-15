Ladro si addormenta dopo il colpo e viene denunciato intanto in una parrocchia diversi furti in pochi giorni

Un ladro che aveva appena messo a segno un furto si è addormentato sul posto e ora rischia una denuncia. La scena si è verificata in una zona di Salerno, dove si sono verificati altri episodi simili negli ultimi giorni. In via Martiri Ungheresi a Pastena, un malvivente ha forzato le porte di un edificio in ristrutturazione e manomesso le telecamere di sorveglianza.

Continuano i tentativi di furto nella zona orientale di Salerno. In particolare, nei giorni scorsi, in uno stabile in ristrutturazione in via Martiri Ungheresi a Pastena, un ladro ha manomesso il sistema di videosorveglianza, forzando le porte di ingresso. Il mattino seguente, gli operai si sono accorti dell'accaduto: immediato, dunque, l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto, i carabinieri che, con sorpresa, hanno ritrovato l'uomo addormentato in uno degli appartamenti in costruzione: il ladro è stato, dunque, condotto in Caserma e denunciato. Intanto, a Sant'Eustachio, la parrocchia è stata saccheggiata e derubata di generi alimentari e di un televisore.