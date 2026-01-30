Quattro furti in appena venti giorni hanno portato l’imprenditore Alessandro Furci al limite. L’amministratore delegato dell’azienda I-Energy Srl, con sede in via Di Vittorio, si sfoga: “Non riusciamo più a lavorare per colpa dei ladri”. La situazione è diventata insostenibile e l’azienda si trova a fare i conti con danni e paura.

"Non riusciamo più a lavorare per colpa dei ladri". E’ lo sfogo di un imprenditore, Alessandro Furci, amministratore delegato dell’azienda I-Energy Srl, che ha la sede operativa e un magazzino in via Di Vittorio. Azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili e che ha subito quattro furti tra attrezzature, materiali, prodotti chimici, cavi di rame, ottone, in questo mese di gennaio. E un furto si è verificato anche tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, per un danno economico complessivo di circa 220.000 euro. Esasperato, l’imprenditore ha preso carta e penna e scritto un esposto alla Procura, alla prefettura, alla questura, al comando provinciale dei carabinieri e a quello della Guardia di Finanza, al sindaco del Comune di Castel Maggiore e alla polizia locale dell’Unione Reno Galliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quattro furti in 20 giorni, siamo esasperati"

Approfondimenti su I Energy Srl

Continuano a crescere i furti nella zona Levante di Chieti, generando crescente preoccupazione tra i residenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su I Energy Srl

Argomenti discussi: Quattro furti in 20 giorni, siamo esasperati; Quattro furti in venti giorni in una azienda di Castel Maggiore. A E’Tv il racconto del titolare: ‘Vogliamo giustizia’; Spaccate nei negozi in centro a Bari, arrestato 37enne: quattro furti in un mese; La gang dei treni e dei furti, in quattro sono a processo.

Quattro furti in 20 giorni, siamo esasperatiLa denuncia di Alessandro Furci, amministratore di una società che si occupa di energie rinnovabili: Danni per 220 mila euro ... msn.com

In quattro mesi ha fatto 18 furti in città: dentro alle chiese, sulle auto in sosta, nei negoziBorseggiatore record: derubate anche signore che si alzavano dalla panca per andare a prendere l'ostia all'altare ... corrierediarezzo.it

Spaccate nei negozi in centro a Bari, arrestato 37enne: quattro furti in un mese x.com

Quattro gli episodi di furti avvenuti tra il 16 dicembre e il 26 gennaio - facebook.com facebook