No Other Choice – Non c’è altra scelta | L’ufficio del delirio! Come il licenziamento ti trasforma… in un serial killer

Quanto siamo disposti ad “abbattere” per un lavoro? Spoiler: letteralmente chiunque si metta sulla nostra strada. Se pensate che la crisi di mezza età sia comprare una moto, ripensateci. In Corea, se ti licenziano, la tua unica via d’uscita potrebbe essere un bel bagno di sangue. E chi meglio di Park Chan-wook — il maestro della violenza stilizzata, colui che ha reso la vendetta arte — poteva raccontarcelo? Dopo averci regalato capolavori barocchi come Oldboy e l’elegante Mademoiselle, Park torna con “ No Other Choice – Non c’è altra scelta”, un film che prende l’ansia da prestazione e la frustrazione da curriculum e le mescola in un cocktail esplosivo di thriller noir e commedia nerissima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

