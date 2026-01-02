No Other Choice – Non c’è altra scelta | L’ufficio del delirio! Come il licenziamento ti trasforma… in un serial killer
Quanto siamo disposti ad “abbattere” per un lavoro? Spoiler: letteralmente chiunque si metta sulla nostra strada. Se pensate che la crisi di mezza età sia comprare una moto, ripensateci. In Corea, se ti licenziano, la tua unica via d’uscita potrebbe essere un bel bagno di sangue. E chi meglio di Park Chan-wook — il maestro della violenza stilizzata, colui che ha reso la vendetta arte — poteva raccontarcelo? Dopo averci regalato capolavori barocchi come Oldboy e l’elegante Mademoiselle, Park torna con “ No Other Choice – Non c’è altra scelta”, un film che prende l’ansia da prestazione e la frustrazione da curriculum e le mescola in un cocktail esplosivo di thriller noir e commedia nerissima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Tra gli alberi dove nessuno ti vede, la dolcezza del serial killer
Leggi anche: No Other Choice – Non c’è altra scelta: La satira ferocemente lucida di Park Chan-wook
No Other Choice – Non c’è altra scelta | La satira ferocemente lucida di Park Chan-wook.
No Other Choice, cosa siete disposti a fare per la vostra famiglia? Ce lo dicono i protagonisti - Intervista agli attori protagonisti di No Other Choice, il nuovo film di Park Chan- bestmovie.it
No Other Choice. Nel nuovo film di Park Chan-wook c’è l’illusione della responsabilità - wook è tra i film più attesi del nuovo anno, destinato a contribuire ad un dibattito sociale e culturale che riguarda ognuno di noi ... artribune.com
"No Other Choice”: al cinema il grottesco della competizione distruttiva - Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e ora in sala, "No Other Choice" è il nuovo film di Park Chan- ilbolive.unipd.it
Grazie poco più di un’ora, alle ore 21,00 "NO OTHER CHOICE - NON C’È ALTRA SCELTA" di Park Chan-wook - facebook.com facebook
Il meraviglioso poster di “No Other Choice” di Park Chan-wook realizzato da James Jean. Il film arriva nei cinema italiani il 1° gennaio distribuito da Lucky Red. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.