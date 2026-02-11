L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso assicura che entro fine anno le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie più critiche saranno superate. Durante una seduta straordinaria del Consiglio regionale, Bertolaso ha ribadito che il piano nazionale punta a rispettare i tempi previsti dalla legge, ma l’opposizione non crede che cambierà molto. La discussione si infiamma tra promesse di miglioramenti e scetticismo sulle reali possibilità di raggiungere il traguardo.

Garantire le prestazioni sanitarie più critiche, perciò inserite nel piano nazionale anti- liste d’attesa, "nei tempi previsiti dalla prescrizione" entro la fine di quest’anno: "È un traguardo previsto dalla legge, cercheremo di raggiungerlo – conferma l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso dopo aver parlato all’aula del Pirellone in seduta straordinaria sulla sanità chiesta dall’opposizione –. Magari non riusciremo a eliminare le liste d’attesa del tutto, ma per la grande maggioranza dei cittadini. Abbiamo le potenzialità per arrivarci", assicura, grazie al Cup unico (sul quale al momento, dettaglia nelle slide, transita il 40% delle prestazioni erogate dal pubblico, il piano è arrivare al 100% in ottobre, con debutto a Milano in estate, e coinvolgere i privati accreditati più grossi entro fine anno) e a uno sblocco di risorse per fornire prestazioni aggiuntive coinvolgendo, oltre alle strutture private accreditate, anche i singoli specialisti nelle aree più scoperte come la dermatologia, "mettendoli in rete". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Liste d’attesa superate entro l’anno". L’opposizione: non cambierà niente

Le aziende sanitarie della Puglia hanno inviato i piani d'azione sperimentali per ridurre le liste d'attesa, in conformità con quanto stabilito dalla Direzione Generale Regionale.

L'opposizione critica i primi passi della giunta Decaro sulla sanità.

