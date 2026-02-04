Sicurezza rilievi Colle su fermo di prevenzione Chigi | incontro positivo Mattarella-Mantovano pacchetto domani in Cdm

Il governo ha confermato che domani porterà in Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza, dopo aver ricevuto il via libera dal Quirinale. Oggi il presidente Mattarella e il sottosegretario Mantovano si sono incontrati al Colle, un confronto che ha messo in chiaro che ci sono ancora alcuni aggiustamenti da fare. Le modifiche sono necessarie per superare il primo test di costituzionalità e far partire il provvedimento.

Roma, 4 feb. (askanews) – Un incontro per confermare la collaborazione istituzionale tra Quirinale e Palazzo Chigi ma anche per ribadire che ci sono alcune modifiche da fare al pacchetto sicurezza affinchè superi il primo vaglio di costituzionalità che spetta al Presidente della Repubblica. Il colloquio oggi al Colle tra Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano potrebbe aver sciolto i nodi. Dal Quirinale confermano le obiezioni sollevate dal capo dello Stato, da palazzo Chigi d'altro canto assicurano che si è trattato di un incontro "positivo" che fa parte delle normali e costanti interlocuzioni con il Quirinale e che domani il pacchetto verrà portato in Consiglio dei ministri.

