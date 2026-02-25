Caporalato rider anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario | Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertà

Milano, 25 febbraio 2026 – Dopo quello Glovo scoppia un altro caso di sfruttamento e paghe non regolari tra le compagnie di consegna di cibo in rete. Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto infatti in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato su Deliveroo Italy. Le accuse rivolte alla srl e all'amministratore unico, Andrea Giuseppe Zocchi, sono quelle di aver impiegato manodopera "in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ". Rider, la reazione di Glovo ai controlli è il silenzio. I sindacati: “Si parta dall’applicazione dei contratti nazionali” In particolare, si legge nel provvedimento in cui sono riportate bene 50 testimonianze dei lavoratori sfruttati, sarebbe stata corrisposta ai rider, "in stato di bisogno e operanti -3.000 sul territorio milanese e 20.000 su quello nazionale-, una retribuzione in alcuni casi inferiore fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Deliveroo commissariata: "Sfrutta i rider, paghe inferiori al 90% rispetto alla soglia di povertà"

Leggi anche: Deliveroo, controllo giudiziario per caporalato su migliaia di rider. «Retribuzione inferiore fino al 90% rispetto alla soglia di povertà»

Temi più discussi: Glovo, schiavisti in perdita; La battaglia dei rider di Verbania: Hanno tolto Stresa, ma ci fanno andare a Premeno; Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo.

Caporalato rider, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertàDopo il caso Glovo, la Procura di Milano ha disposto misure analoghe anche per un altro colosso del food delivery: Impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bi ... ilgiorno.it

Caporalato, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: Sfrutta i riderLa Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, estendendo così l’indagine sul caporalato nel settore del food delivery che aveva già coinvolto Foodinho?Glovo. Su delega del pm ... tg24.sky.it

Deliveroo come il concorrente Glovo, siamo al caporalato 2.0: la società sottoposta a controllo giudiziario per i compensi da fame ai suoi 20mila rider, sotto la soglia di povertà e in contrasto con la Costituzione x.com

Caporalato e schiavitù, riders Glovo difendono il lavoro: "Dignitoso e ben retribuito" - facebook.com facebook