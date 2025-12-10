Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve | Lo vedo tanto magro io gli voglio tanto bene
Claudio Marchisio esprime il suo affetto e preoccupazione per Giorgio Chiellini, ora dirigente della Juventus. Ricordando i tempi in cui giocavano insieme, Marchisio spera che Chiellini possa contribuire a riportare i successi della squadra, riconoscendo il suo impegno e dedizione nonostante le difficoltà.
Claudio Marchisio sa cosa servirebbe alla Juventus per tornare ai fasti del passato e spera che possa mettercelo il suo ex compagno Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero: "Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, so che è tanto preso e so che sta dando tutto sé stesso".
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo magro». Le parole dell'ex bianconero - Claudio Marchisio parla a La Gazzetta dello Sport delle problematiche della Juventus.
