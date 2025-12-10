Capisco le responsabilità e il periodo di Giorgio che non è semplice Gli voglio tanto bene lo vedo tanto magro | Marchisio parla dell’amico Chiellini

In questo articolo, Marchisio condivide il suo affetto e preoccupazione per Chiellini, evidenziando le sfide che l’amico sta affrontando. Con parole sincere, il commento si concentra sulla loro amicizia e sul benessere di Chiellini, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco in momenti difficili.

“Gli voglio tanto bene, lo vedo tanto magro, gli dico sempre che deve mangiare qualche bistecca in più”. Così Claudio Marchisio – ridendo – ha parlato di Giorgio Chiellini (attuale director of football strategy della Juve ) nel corso del podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport. Il tema è il momento della Juventus, che non vince lo scudetto in Serie A dal 2020 e ha dovuto rivedere le proprie ambizioni anche nel corso di questa stagione, già segnata dall’esonero di Igor Tudor e dalla chiamata di Luciano Spalletti, che sta cercando faticosamente di risalire la china. Tanti cambiamenti in rosa e dirigenziali, tanta confusione e un’identità – secondo Claudio Marchio – che si è persa: “Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it