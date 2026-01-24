Ricerca e geopolitica L’intesa con Berlino e la visione di Bernini tra università e sicurezza

La ricerca e la geopolitica sono elementi fondamentali per la politica estera, rappresentando infrastrutture che sostengono stabilità, sviluppo e proiezione internazionale. L’intesa con Berlino e la visione di Bernini tra università e sicurezza evidenziano l’importanza di un approccio integrato, in cui la collaborazione scientifica e la tutela degli interessi nazionali contribuiscono a rafforzare la posizione internazionale dell’Italia.

La ricerca come architrave della politica estera e come infrastruttura capace di tenere insieme stabilità, sviluppo e proiezione internazionale. È dentro questa cornice che si colloca la Dichiarazione congiunta su università e ricerca firmata a Roma dal ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e dalla ministra federale tedesca della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio Dorothee Bär, a margine del Vertice intergovernativo Italia-Germania ospitato a Villa Doria Pamphilij. Non un passaggio formale, ma una scelta politica. In un contesto internazionale segnato da tensioni e competizione strategica, la cooperazione scientifica viene elevata a leva di politica estera.

Autonomia strategica tra geopolitica e allocazione di portafoglio, la visione di BarclaysL’autonomia strategica tra geopolitica e gestione del portafoglio rappresenta una sfida cruciale per gli investitori.

Filosofia per i militari, dopo il no di Bologna via al corso a Modena. Esulta la ministra Bernini: «Università e sicurezza alleate»Dopo il rifiuto di Bologna, il corso di filosofia per i militari si sposta a Modena e Reggio Emilia.

SDA Bocconi lancia SHIELD, primo hub europeo su difesa, economia e geopoliticaSHIELD è il centro di ricerca e formazione strategica di SDA Bocconi School of Management, dedicato alla sicurezza nazionale, alla leadership interistituzionale e alla resilienza sistemica. L'hub nasc ... ilsole24ore.com

Dalla storica e drammatica spedizione di Umberto Nobile con il dirigibile Italia alla geopolitica e alla ricerca scientifica odierna, l’Artico è passato da frontiera inesplorata a centro nevralgico tra clima, risorse e strategia globale https://l.euronews.com/SmXI - facebook.com facebook

Lunedì 19 gennaio, col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SDA Bocconi inaugura SHIELD, il primo hub accademico europeo di ricerca su difesa, economia, finanza, industria e geopolitica. x.com