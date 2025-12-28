Una palestra al Roma & Pace Sarà gestita da Claudia Rossi | Il mio cuore dice barca Ma lo sport è il mio futuro
Anche una nuova palestra in pieno centro nei locali che ospitavano l’hotel Roma & Pace. Fa parte del progetto di recupero di Alberto Rossi che nei mesi scorsi ha firmato il preliminare per rilevare l’immobile. Ma la novità è che la palestra in questione sarà di una sportiva d’eccezione, cioè proprio Claudia Rossi, figlia di Alberto, pluricampionessa europea di J70 e attesa da questa nuova sfida cui sta dedicando anima e corpo. "Il mio cuore mi spingerebbe a tornare in barca – racconta infatti Claudia Rossi –, ma sto facendo scelte di vita che mi stanno portando a mettere tutto quello che ho imparato nello sport nell’attività del futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ancona, ex Roma&Pace, ora Rossi svela le carte: «Appartamenti e palestra, niente hotel» - L’imprenditore Alberto Rossi, patron di Frittelli Maritime Group e AdriaFerries, che ha rilevato la struttura nel maggio ... corriereadriatico.it
