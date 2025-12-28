Anche una nuova palestra in pieno centro nei locali che ospitavano l’hotel Roma & Pace. Fa parte del progetto di recupero di Alberto Rossi che nei mesi scorsi ha firmato il preliminare per rilevare l’immobile. Ma la novità è che la palestra in questione sarà di una sportiva d’eccezione, cioè proprio Claudia Rossi, figlia di Alberto, pluricampionessa europea di J70 e attesa da questa nuova sfida cui sta dedicando anima e corpo. "Il mio cuore mi spingerebbe a tornare in barca – racconta infatti Claudia Rossi –, ma sto facendo scelte di vita che mi stanno portando a mettere tutto quello che ho imparato nello sport nell’attività del futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una palestra al Roma & Pace. Sarà gestita da Claudia Rossi: "Il mio cuore dice barca. Ma lo sport è il mio futuro"

Una palestra al Roma & Pace. Sarà gestita da Claudia Rossi: "Il mio cuore dice barca. Ma lo sport è il mio futuro" - La campionessa di vela, figlia dell’imprenditore Alberto che ha acquisito lo storico albergo del centro, sarà al centro del nuovo progetto in centro "Ci vorranno due anni, ma con la testa sono lì. msn.com