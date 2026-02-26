Revolver in casa domiciliari e sconto di pena
M.S. giuglianese classe 1992, era stato tratto in arresto dagli Agenti del Commissariato di Polizia di GiuglianoVillaricca per detenzione di una revolver calibro 9, modello Flobert, detenzione di proiettili e per ricettazione.L’uomo, che era già sottoposto a misura cautelare per una precedente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Condannato per armi, falso e resistenza: sconto di pena per presunto rapinatore del clanIl tribunale di Agrigento ha concesso a Giuseppe Sottile, trentottenne di Villaseta, uno sconto di pena di sei mesi rispetto al cumulo di condanne...
Tabaccaio spara e uccide un rapinatore a Pavone Canavese: sconto di pena per Franco Iachi BonvinDa cinque anni di carcere per omicidio volontario a un anno e otto mesi per omicidio colposo, con la pena sospesa per la condizionale.
Revolver, balestra e katane in casa: un arresto a CastelbuonoAveva un arsenale in casa un 52enne di Castelbuono, nel Palermitano, arrestato dai carabinieri. I movimenti sospetti dell’uomo, pluripregiudicato, aveva attirato l’attenzione dei militari che, hanno e ... msn.com
