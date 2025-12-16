Tabaccaio spara e uccide un rapinatore a Pavone Canavese | sconto di pena per Franco Iachi Bonvin

A Pavone Canavese, un tabaccaio ha sparato e ucciso un rapinatore durante una rapina. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con uno sconto di pena per Franco Iachi Bonvin, passato da cinque anni di carcere per omicidio volontario a un anno e otto mesi per omicidio colposo, con la pena sospesa.

Da cinque anni di carcere per omicidio volontario a un anno e otto mesi per omicidio colposo, con la pena sospesa per la condizionale. Così ieri, 15 dicembre, la Corte d’appello di Torino ha ridotto la pena per Marcellino (Franco) Iachi Bonvin. È il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che il 7. Torinotoday.it

