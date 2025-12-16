Tabaccaio spara e uccide un rapinatore a Pavone Canavese | sconto di pena per Franco Iachi Bonvin

A Pavone Canavese, un tabaccaio ha sparato e ucciso un rapinatore durante una rapina. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con uno sconto di pena per Franco Iachi Bonvin, passato da cinque anni di carcere per omicidio volontario a un anno e otto mesi per omicidio colposo, con la pena sospesa.

© Torinotoday.it - Tabaccaio spara e uccide un rapinatore a Pavone Canavese: sconto di pena per Franco Iachi Bonvin Da cinque anni di carcere per omicidio volontario a un anno e otto mesi per omicidio colposo, con la pena sospesa per la condizionale. Così ieri, 15 dicembre, la Corte d’appello di Torino ha ridotto la pena per Marcellino (Franco) Iachi Bonvin. È il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che il 7. Torinotoday.it Tabaccaio spara e uccide un ladro: indagato Sentenza ridotta per il tabaccaio di Pavone Canavese che uccise sparando dal balcone uno dei ladri - Ridotta in appello la condanna al tabaccaio di Pavone Canavese: da omicidio volontario a colposo per i fatti del 2019 ... quotidianopiemontese.it Guardia giurata uccide un rapinatore - «Ho visto che si girava e armeggiava con la pistola, ho temuto mi sparasse, io volevo solo fermarlo, ma è stato un attimo ed ho sparato... ilsecoloxix.it #Tabaccaio spara ai ladri: in appello la condanna scende a 20 mesi. La Corte di Torino riqualifica il fatto da omicidio volontario a colposo, nel 2019 l' esercente uccise uno dei due uomini sorpresi a rubare un cambiamonete. x.com Siamo molto contenti perché, evidentemente, i giudici hanno riconosciuto che il tabaccaio è una persona buona e onesta, che ha agito a fronte della paura e del turbamento del momento”, hanno dichiarato gli avvocati difensori Mauro Ronco e Sara Rore Lazz - facebook.com facebook