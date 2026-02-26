Regolamento taxi-NCC a Fiumicino i sindacati | Svolta attesa da 20 anni

“Il regolamento recepisce le indicazioni normative e i pareri delle autorità competenti, rafforzandone i contenuti in chiave territoriale e introducendo misure migliorative a tutela della cittadinanza. È prevista una quota del 20% delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC destinata alle persone a mobilità ridotta, con copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana, percentuale di gran lunga superiore al parametro tecnico del 5% richiamato a livello nazionale, scelta che rafforza concretamente l’accessibilità del servizio pubblico”, si legge ancora. “Sono inoltre garantite la gratuità del trasporto delle carrozzine e dei cani guida, l’obbligo di veicoli permanentemente adattati e la possibilità di attivare ulteriori licenze dedicate qualora l’offerta risulti insufficiente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

