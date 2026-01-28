Nuovo regolamento taxi ed NCC Caroccia | Svolta per la mobilità di Fiumicino

Fiumicino cambia volto nel settore dei taxi e NCC. La nuova legge appena approvata mira a rendere il sistema più moderno e trasparente. Molti si aspettano che questa svolta porti servizi più veloci e affidabili per residenti, turisti e operatori del settore. Ora si aspetta di vedere come le nuove regole verranno messe in pratica nei prossimi mesi.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – “Con l’approvazione del nuovo Regolamento Taxi e NCC compiamo un passo decisivo per modernizzare il sistema di mobilità del nostro territorio e offrire un servizio più efficiente e trasparente a cittadini, turisti e lavoratori. Fiumicino è una città in forte crescita, sede di uno dei maggiori aeroporti d’Europa, e aveva bisogno di regole aggiornate, chiare e capaci di rispondere alle nuove esigenze del trasporto pubblico non di linea”, dichiara l’ assessore ai Trasporti Angelo Caroccia. Il nuovo regolamento introduce strumenti innovativi per ridurre le attese e migliorare l’offerta, come la possibilità di attivare turnazioni aggiuntive, seconde guide e licenze temporanee o stagionali nei periodi di maggiore domanda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il nuovo regolamento dei taxi a Fiumicino, approvato dopo oltre vent’anni, mira a modernizzare il settore e rispondere alle esigenze di un territorio strategico per la mobilità.

L’aeroporto di Fiumicino intensifica i controlli contro NCC e taxi abusivi, con 11 ordini di allontanamento e sanzioni per un totale di 21.

