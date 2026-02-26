Un commento su un evento legato a un referendum mette in discussione la presenza di una figura nota tra il pubblico, sottolineando come alcuni partiti che si dichiarano impegnati nella legalità abbiano deciso di partecipare in questa occasione. La questione riguarda la coerenza tra le parole e i comportamenti di chi sostiene certi valori pubblicamente.

“Non mi non mi scandalizza il fatto che fosse presente tra il pubblico. Mi scandalizza il fatto che partiti che si sono detti nella legalità e per la legalità vadano a omaggiare un personaggio simile. Previti rappresenta chi, tra le classi dirigenti, ha commesso il peggior reato che si possa commettere da parte di un colletto bianco: comprare il giudice per vincere le cause“. Cosi il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez ha commentato la partecipazione dell’ex ministro e Cesare Previti alla presentazione del libro di Italo Bocchino. In questa occasione, l’ex avvocato storico di Finivest ha elogiato la riforma della magistratura: “Si realizza il sogno di Berlusconi” ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Peter Gomez: “Previti? È condannato per corruzione dei giudici, chi sostiene il sì non dovrebbe volerlo ai propri incontri”

Nordio vs Conte: chi ha vinto il confronto sul referendum? La diretta con Peter Gomez e Paolo FrosinaLa campagna referendaria entra nel vivo con il confronto tra il ministro Carlo Nordio e il leader M5S Giuseppe Conte.

Leggi anche: Referendum Giustizia, Peter Gomez e Paolo Frosina dialogano con Stefano Celli (Anm)

Discussioni sull' argomento Referendum Giustizia: rivedi il dibattito con Gomez, Frosina e il magistrato Celli; Nordio vs Conte: chi ha vinto il confronto sul referendum? La diretta con Peter Gomez e Paolo Frosina.

Referendum giustizia, dal Sì di Previti e Dini al No di Pomicino: il grande ritorno delle «volpi» della politica«Quando è possibile partecipare nonostante l’età e gli acciacchi a una partita politica in purezza, di quelle che non hai lo stress o l’assillo di dover tornare in Parlamento, lo sapete che cosa ... roma.corriere.it

Referendum, dopo Previti FI arruola Confalonieri e Paolo Berlusconi (con Calenda)Sarà anche vero, come dice Pier Silvio Berlusconi, che a Forza Italia serve un rinnovamento, ma quando si parla di giustizia si va in qualche modo sul sentimentale. E allora si muovono pure i grandi ... ilfattoquotidiano.it

I fatti e tutti gli aggiornamenti con la redazione del Fattoquotidiano.it e il direttore Peter Gomez facebook

Le ragioni del NO. Peter Gomez x.com