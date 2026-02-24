referendum giustizia peter gomez e paolo frosina dialogano con stefano celli anm

Peter Gomez e Paolo Frosina discutono con Stefano Celli dell’Associazione Nazionale Magistrati, in risposta alle recenti proposte di riforma della giustizia. Gomez sottolinea come alcune modifiche potrebbero influire sulla credibilità del sistema giudiziario, mentre Frosina evidenzia le conseguenze pratiche per i cittadini. Celli spiega le posizioni ufficiali dell’Anm e le sfide attuali. La conversazione si concentra sulle implicazioni concrete delle proposte in discussione.

Referendum Giustizia. Rivedi la diretta con Peter Gomez, il giornalista Paolo Frosina e il magistrato Stefano Celli Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora Quattro anni di guerra in Ucraina, Europa sfaldata ed esclusa dai tavoli internazionali: è lei l’altra vittima del conflitto Tucker Carlson, l’incendiario che spacca il mondo Maga: l’odio per Israele nell’intervista scandalo all’ambasciatore Usa Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - "L’Ecuador si conferma uno dei principali punti di partenza della cocaina diretta in Europa, con spedizioni verso i porti del Nord e quantitativi sequestrati in costante aumento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Separazione delle carriere, rivedi la diretta con Peter Gomez e Paolo FrosinaLa separazione delle carriere è un tema di attualità nel mondo della giustizia.

Leggi anche: A Pievequinta appuntamento con Stefano Celli per parlare del Referendum sulla giustizia

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Referendum, Bindi: I governi non hanno potere costituente, dovrebbero modificare la Costituzione solo per renderla più efficace; Yes to voting no: il dibattito sul referendum arriva anche in Danimarca. Tra i relatori Gomez ed Enrico Grosso; Blog | Villain per il Sì al referendum: l'autogol social di Fratelli d'Italia; Blog | Referendum giustizia, perché il fronte del Sì potrebbe incontrare resistenze proprio tra i conservatori.

Yes to voting no: il dibattito sul referendum arriva anche in Danimarca. Tra i relatori Gomez ed Enrico GrossoPer la premier l'omicidio di Quentin Deranque è una ferita per l’intera Europa. Il capo dell'Eliseo: I nazionalisti sempre i primi a parlare di quello che accade in casa altrui. Tajani la difende ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, perché il fronte del Sì potrebbe incontrare resistenze proprio tra i conservatoriLa riforma della giustizia di Meloni potrebbe essere bloccata proprio dagli elettori moderati del centrodestra per eccesso di prudenza ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, l’Unical diventa agorà del confronto pubblico: L’Università della Calabria si conferma spazio di confronto e partecipazione democratica ospitando un ciclo di incontri dedicati al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in... - facebook.com facebook

Referendum Giustizia, Nordio: “Abbiamo tutti esagerato nei toni” x.com