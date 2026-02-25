Nordio vs Conte | chi ha vinto il confronto sul referendum? La diretta con Peter Gomez e Paolo Frosina

La campagna referendaria entra nel vivo con il confronto tra il ministro Carlo Nordio e il leader M5S Giuseppe Conte. Oggi alle 16 Peter Gomez e Paolo Frosina analizzeranno il dibattito per rispondere alla domanda: “chi ha vinto il confronto sul referendum?” Stiamo mettendo mano alla Costituzione per ridurre gli errori giudiziari? E con quali garanzie? Fondazione Mont’e Prama, anche per gli indagati vale la presunzione d’innocenza. Ma la gogna mediatica è già innescata Cuore “bruciato”, l’ipotesi del danno già durante il prelievo: procedura durò 102 minuti. Ghiaccio consegnato da una operatrice sanitaria. Sentita l’equipe austriaca La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e manager. “Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr” La giudice sconfessa i pm, riscrive l’accusa e fa triplicare la pena: il caso Adriatici è un manifesto per il No al referendum Nuova inchiesta della procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum Giustizia, Peter Gomez e Paolo Frosina dialogano con Stefano Celli (Anm)Peter Gomez e Paolo Frosina discutono con Stefano Celli dell’Associazione Nazionale Magistrati, in risposta alle recenti proposte di riforma della giustizia.

Separazione delle carriere, rivedi la diretta con Peter Gomez e Paolo FrosinaLa separazione delle carriere è un tema di attualità nel mondo della giustizia.

Nordio - Conte: chi ha vinto il confronto sul referendum

Temi più discussi: Al via i duelli sul referendum: Nordio vs Conte e tutti gli altri appuntamenti; Nordio contro Conte, il referendum sulla giustizia cambia passo: dal duello a distanza ai confronti faccia a faccia nelle piazze e nelle università · LaC News24; Referendum, Nordio: Al Csm c'è un meccanismo para-mafioso. Schlein: Gravissimo, Meloni prenda le distanze; Referendum, Nordio e le parole sul sistema para-mafioso al Csm: è scontro.

Referendum, il confronto tra Nordio e Conte: segui la diretta da PalermoIn diretta dalla Villa Igiea di Palermo il confronto tra le ragioni del No e quelle del Sì al Referendum sulla separazione delle carriere. Partecipano tra ... ilfattoquotidiano.it

Al via i duelli sul referendum: Nordio vs Conte e tutti gli altri appuntamentiIl duello tra Nordio e Conte, Lupi vs Provenzano e il calendario dei faccia a faccia eccellenti sul referendum ... policymakermag.it

Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano online, ha difeso le ragioni del no condividendo una sua riflessione a . Voi che ne pensate Rivedi la puntata di su https://tinyurl.com/4s7yrr98 - facebook.com facebook

#tagadala7 Peter Gomez commenta la cronaca di Rogoredo: "Vicenda che aveva dei precedenti. Non è la prima volta che accade che esponenti delle forze dell'ordine abbiano rapporti ambigui con spacciatori. Ciò non significa che siano marce" x.com