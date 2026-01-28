Referendum giustizia 2026 avv Pisani al GdI | Sì a separazione delle carriere per rendere terzo il giudice dal pm riforma nata dal csx

L’avvocato Angelo Pisani dice che il referendum sulla separazione delle carriere serve a rendere più indipendenti i giudici dai magistrati. Secondo lui, questa riforma, proposta dal centrosinistra, mira a far diventare il giudice terzo rispetto al pm. Pisani spiega che così si rafforza l’imparzialità del sistema giudiziario e si evita che le carriere si intreccino troppo. Il voto per decidere su questa questione importante si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

La proposta di separare le carriere dei magistrati, come avviene in Francia, Belgio e Regno Unito, è molto diversa dal sistema italiano.

Il referendum sulla separazione delle carriere giudiziaria nel 2026 propone di rafforzare l’indipendenza dei magistrati giudicanti rispetto ai pubblici ministeri.

