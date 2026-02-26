Ieri sera si è tenuta la presentazione dell’ultimo libro di Italo Bocchino, intitolato

Presentazione dell’ultimo libro di Italo Bocchino, ’Giorgia la figlia del popolo’, in grande stile, ieri sera, alla Galleria Alberto Sordi di Roma. Ministri del governo Meloni e molti personaggi della destra di oggi e di ieri. Da Gianfranco Fini, a Francesca Pascale, da Domenico Gramazio fino a Giuseppe Scopelliti e sul palco il presidente del Senato Ignazio La Russa e la sorella della presidente del Consiglio e capo della segretaria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni. Il Presidente del Senato sul referendum costituzionale del prossimo 22 e 23 marzo prossimi auspica un dibattito sulla riforma “spiegata nel modo più semplice possibile perché questo consente di mandare a votare più gente possibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, in platea (a favore del sì) c'è Previti: "Si realizza il sogno di Berlusconi". Arianna Meloni: "Occasione storica"

Arianna Meloni spiega le ragioni del Sì: “Referendum storico. È una riforma in favore degli italiani, non contro i magistrati”“La riforma della giustizia è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni.

Referendum, Stefania Craxi e le ragioni del sì: “Separazione delle carriere battaglia storica di mio padre e Berlusconi. Non vogliamo uno Stato che faccia paura”“E’ una battaglia di Craxi e dei socialisti, è una battaglia di Giuliano Vassalli, ed è una battaglia di libertà ma anche di civiltà che ha a che...

Temi più discussi: Referendum, confronto fra ragioni del sì e quelle del no: teatro Verdi gremito; FOTO | I protagonisti della conferenza per il sì al referendum giustizia; Referendum, avvocati contro magistrati: 'Nei tribunali non si fa campagna elettorale'; Giustizia e riforma: quando il confronto non sfocia in rissa.

Referendum, incontro a scuola con Elena Malfatti: è polemicaNel mirino dei consiglieri di opposizione di Fratelli d'Italia è finito l'incontro organizzato al Majorana con la docente Malfatti: Si è già pubblicamente schierata per il No. Montenagni (Lega): Se ... noitv.it

Referendum sulla riforma della magistratura: vivace dibattito all’Olimpia. VIDEOREGGIO EMILIA – Continua a tenere banco il referendum sulla riforma della magistratura in programma il 22 e 23 marzo. Due avvocati, Guglielmo Scarlato e Luigi Scarcella, rispettivamente uno sostenitor ... reggionline.com

Referendum, Arianna Meloni: "Se vince No non arrivano cavallette, ma si perde occasione storica" - facebook.com facebook

