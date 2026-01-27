Referendum Stefania Craxi e le ragioni del sì | Separazione delle carriere battaglia storica di mio padre e Berlusconi Non vogliamo uno Stato che faccia paura

Il referendum rappresenta un momento importante di riflessione sul modello di Stato desiderato. Stefania Craxi sottolinea come la separazione delle carriere sia una battaglia storica, volta a garantire libertà e civiltà. La scelta di sostenere il sì si inserisce in un percorso di tutela delle istituzioni e dei diritti, mirando a un futuro più trasparente e sicuro per le nuove generazioni.

“E’ una battaglia di Craxi e dei socialisti, è una battaglia di Giuliano Vassalli, ed è una battaglia di libertà ma anche di civiltà che ha a che fare con lo stato che vogliamo per i nostri figli”. Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, è intervenuta in una conferenza stampa alla Camera dei deputati organizzata dal partito di Forza Italia sul tema del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. “Questa battaglia è poi stata portata avanti da Berlusconi e da Forza Italia ed ha a che fare con la visione dello Stato che vogliamo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

