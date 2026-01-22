Referendum a scuola stop al monologo | Valditara impone il contraddittorio O c’è anche il Sì o l’incontro salta

Educazione civica sì, ma non a senso unico. Il dibattito sul referendum sulla giustizia previsto all'istituto De Sanctis-Deledda di Cagliari deve cambiare registro. Oppure salterà del tutto. Per indicazione del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l'iniziativa, prevista per il prossimo 31 gennaio, potrà svolgersi solo se verrà garantito un reale contraddittorio: accanto al relatore schierato per il No dovrà esserci anche un rappresentante del Sì. In caso contrario, l'incontro non si farà. Il caso era esploso perché, secondo la circolare interna dell'istituto, l'unico relatore invitato era il dottor Andrea Vacca, magistrato e massimo rappresentante dell'Anm in Sardegna, noto per le sue posizioni critiche nei confronti della riforma della giustizia.

