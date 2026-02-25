isocell hpc sensore da 200 mp di fascia alta in sviluppo

l’analisi odierna riassume le indiscrezioni riguardanti un nuovo sensore fotografico di samsung destinato ai modelli di fascia alta. si parla di un sensore da 200 MP appartenente alla famiglia ISOCELL, identificato come ISOCELL HPC, con dimensione attesa di 11.3-inch. il progetto punta a introdurre tecnologie avanzate per migliorare luminosità, colore e dinamica, offrendo una soluzione di livello superiore per le fotografie mobili. isocell hpc: il sensore da 200 mp di samsung. secondo le voci, il ISOCELL HPC non sarà necessariamente più grande rispetto all’offerta attuale, ma porterà innovazioni significative che lo posizioneranno come nuovo punto di riferimento nel segmento premium. l’informazione è stata riportata da una fonte affidabile tra gli informatori cinesi, Digital Chat Station, che conferma l’interesse di samsung nel consolidare la propria leadership nel settore. tra le novità in programma emerge la tecnologia UFCC (Ultra Fine Color Filter), sviluppata da samsung per ridurre lo spessore del modulo e migliorare sia la trasmissione della luce sia la purezza dei colori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Infinix note 60 ultra batteria da 7000 mah e fotocamera da 200 mp trapelataInfinix ha rivelato che il nuovo Note 60 Ultra sarà dotato di una batteria da 7000 mAh e di una fotocamera da 200 MP, a causa delle recenti fughe di notizie online.