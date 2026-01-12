Xabi Alonso lascia il Real Madrid clamoroso e ufficiale | il comunicato del club spagnolo

Xabi Alonso ha ufficialmente lasciato il Real Madrid, come annunciato dal club spagnolo. La comunicazione conferma la fine del rapporto tra il tecnico e il club, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’addio. La decisione rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle Merengues, aprendo nuove prospettive per il futuro. Questa notizia è rilevante per gli appassionati e gli analisti del calcio, che seguono con attenzione gli sviluppi della squadra.

Clamoroso: dopo la sconfitta nella Supercoppa di Spagna contro il Barcellona il tecnico Xabi Alonso e il Real Madrid hanno deciso di separarsi. Come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club spagnolo si tratta di una risoluzione consensuale. IL COMUNICATO – « Il Real Madrid C. F. comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutto il madridismo, poiché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club.

