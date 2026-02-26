Il Var nega la gioia del gol a Guler (sull'1-1) nel primo tempo di Real Madrid-Benfica: questione davvero di centimetri da come si evince dalle immagini. Poco cambia però: i Blancos vincono 2-1 al 90' e passano agli ottavi. Guarda qui gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real Madrid, gol annullato contro il Benfica per questo fuorigioco

La stella del Benfica Trubin si diverte in un “momento folle” dopo aver segnato un gol eroico contro il Real Madrid2026-01-29 11:34:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anatoliy Trubin ha...

Gol del portiere contro il Real Madrid? La scuola calcio del Benfica lo ricrea cosìL'iconico gol di Anatoliy Trubin al 98' contro il Real Madrid entrerà probabilmente nella storia del Benfica.

Real Madrid-Benfica 2-1: video, gol e highlightsI Blancos battono il Benfica dell'ex Mourinho (squalificato) anche al Bernabeu e si qualificano per gli ottavi di finale di Champions. Prima del quarto d'ora Rafa Silva segna da due passi e spaventa i ... sport.sky.it

