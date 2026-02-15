C’è vita oltre Mbappè | il Real schianta la Real Sociedad anche senza il francese Decisivi Vinicius e Garcia
Il Real Madrid ha vinto contro la Real Sociedad, dimostrando che si può farcela anche senza Mbappè. Vinicius e Garcia hanno segnato gol decisivi, portando i blancos alla vittoria. La partita si è giocata in un momento importante, poco prima dei playoff di Champions League.
I playoff di Champions si avvicinano e contro quel vecchio volpone di Mourinho il Real di certo non avrà vita facile. Come si dice? Vincere aiuta a vincere. Beh, così forse, la vittoria per 4 a 1 ai danni della Real Sociedad nel match di ieri sera è indubbiamente di buon auspicio. Vittoria che assume un peso specifico considerevole se si tiene conto del fatto che il fuoriclasse della squadra, Kylian Mbappé, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti a causa di un fastidio al ginocchio che lo accompagna da dicembre. Indubbiamente, Ancelotti ha voluto risparmiarlo per il match contro la compagine portoghese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. Torna Vinicius, tre big ancora out
La squadra di Ancelotti si prepara alla sfida contro la Real Sociedad, ma l’ansia cresce per le condizioni di Mbappé.
No Mbappé, no problem: il Real schianta il Betis 5 a 1 grazie a uno scatenato Gonzalo García
Il Real Madrid inizia il 2026 con una netta vittoria contro il Betis, 5-1, in una partita senza Mbappé, fermo per infortunio.
Mbappé out Ci pensa un super Vinicius Poker del Real Madrid contro la Real Sociedad 4 Segui #LaLiga su #DAZN x.com
JUST IN: Fede Valverde is set to be RESTED vs Real Sociedad. @marca facebook