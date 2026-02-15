Il Real Madrid ha vinto contro la Real Sociedad, dimostrando che si può farcela anche senza Mbappè. Vinicius e Garcia hanno segnato gol decisivi, portando i blancos alla vittoria. La partita si è giocata in un momento importante, poco prima dei playoff di Champions League.

I playoff di Champions si avvicinano e contro quel vecchio volpone di Mourinho il Real di certo non avrà vita facile. Come si dice? Vincere aiuta a vincere. Beh, così forse, la vittoria per 4 a 1 ai danni della Real Sociedad nel match di ieri sera è indubbiamente di buon auspicio. Vittoria che assume un peso specifico considerevole se si tiene conto del fatto che il fuoriclasse della squadra, Kylian Mbappé, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti a causa di un fastidio al ginocchio che lo accompagna da dicembre. Indubbiamente, Ancelotti ha voluto risparmiarlo per il match contro la compagine portoghese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è vita oltre Mbappè: il Real schianta la Real Sociedad anche senza il francese. Decisivi Vinicius e Garcia

La squadra di Ancelotti si prepara alla sfida contro la Real Sociedad, ma l’ansia cresce per le condizioni di Mbappé.

Il Real Madrid inizia il 2026 con una netta vittoria contro il Betis, 5-1, in una partita senza Mbappé, fermo per infortunio.

