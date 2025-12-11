Luis Enrique e gli avversari del PSG in Champions | Un giorno dovremmo truccare il sorteggio

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, riflette con una battuta sulle sfide in Champions League, evidenziando il paradosso di affrontare squadre di quarta fascia con un livello di difficoltà elevato. L'intervista svela le difficoltà del sorteggio e il desiderio di un metodo più equo per determinare gli avversari, sottolineando le complessità del torneo continentale.

Il tecnico del Paris Saint-Germain spiega con una battuta il paradosso di affrontare formazioni pescate dalla quarta fascia ma che hanno un coefficiente di difficoltà altissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

luis enrique avversari psgLuis Enrique e gli avversari del PSG in Champions: “Un giorno dovremmo truccare il sorteggio” - Germain spiega con una battuta il paradosso di affrontare formazioni pescate dalla quarta fascia ma che hanno un coefficiente ... Scrive fanpage.it

luis enrique avversari psgChampions League, il Psg s'inceppa, Luis Enrique: "E' tutta colpa di Unai, prendetevela con lui" - I campioni d'Europa fermati sul pari dall'Atletico Bilbao, decisive le prodezze del portiere spagnolo Unai Simon, parigini non sono ancora sicuri di passare agli ottavi ... Riporta sport.virgilio.it