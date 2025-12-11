Luis Enrique e gli avversari del PSG in Champions | Un giorno dovremmo truccare il sorteggio
Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, riflette con una battuta sulle sfide in Champions League, evidenziando il paradosso di affrontare squadre di quarta fascia con un livello di difficoltà elevato. L'intervista svela le difficoltà del sorteggio e il desiderio di un metodo più equo per determinare gli avversari, sottolineando le complessità del torneo continentale.
Il tecnico del Paris Saint-Germain spiega con una battuta il paradosso di affrontare formazioni pescate dalla quarta fascia ma che hanno un coefficiente di difficoltà altissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pokerissimo del PSG che si sbarazza del Rennes e torna all'inseguimento del Lens che guida a sorpresa la Ligue 1 con un punto in più dei parigini Nella larghissima vittoria della squadra di Luis Enrique: spicca la doppietta di Kvaratskhelia che condisce la su - facebook.com Vai su Facebook
L'ultima trovata di Luis Enrique: uno schermo gigante al campo d'allenamento del Psg per trasmettere in diretta le tattiche @psgcommunity_ Vai su X
Luis Enrique e gli avversari del PSG in Champions: “Un giorno dovremmo truccare il sorteggio” - Germain spiega con una battuta il paradosso di affrontare formazioni pescate dalla quarta fascia ma che hanno un coefficiente ... Scrive fanpage.it
Champions League, il Psg s'inceppa, Luis Enrique: "E' tutta colpa di Unai, prendetevela con lui" - I campioni d'Europa fermati sul pari dall'Atletico Bilbao, decisive le prodezze del portiere spagnolo Unai Simon, parigini non sono ancora sicuri di passare agli ottavi ... Riporta sport.virgilio.it