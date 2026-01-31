La pistola l'aveva Salvagno voleva il video | Andrea Vescovo in carcere si difende e accusa l'amico

Andrea Vescovo si trova in carcere e cerca di spiegare cosa sia successo quella sera. Dice di aver visto Salvagno con la pistola e di aver assistito a un episodio improvviso, senza essere coinvolto direttamente nell’omicidio di Sergiu Tarna. Vescovo si difende, respinge le accuse e cerca di chiarire la sua versione dei fatti.

Andrea Vescovo nega di essere stato parte attiva nell'omicidio di Sergiu Tarna. Ammette la presenza, ma parla di un delitto improvviso senza un movente condiviso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Salvagno AndreaVescovo

Questa mattina la polizia di Fort Worth ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso l’amico durante una lite.

Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Donald Trump è stato accusato di essere un

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salvagno AndreaVescovo

Argomenti discussi: Alex Pretti aveva in mano un cellulare, la pistola rimossa dalla tasca prima di essere ucciso dai federali a Minneapolis; Sparatoria a Rogoredo, parla il poliziotto: Volevo rincorrerlo, ho avuto molta paura; Alex Pretti aveva una pistola, era un criminale: Trump difende l'Ice. Ma i video lo sconfessano; Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne.

Il cellulare alzato, le spinte, i 10 colpi in 5 secondi: cosa racconta il video dell’uccisione di Pretti | Cosa succede a MinneapolisLe riprese video della sparatoria condivise sui social e analizzati da New York Times e Cnn smentiscono la ricostruzione fornita dall’amministrazione Trump ... msn.com

Alex Pretti aveva una pistola, era un criminale: Trump difende l’Ice. Ma i video lo sconfessanoIl presidente elogia gli agenti anti migranti: Lasciate lavorare i nostri patrioti. Perplessi i media statunitensi e l'accusa del governatore del Minnesota: Assurdità e bugie ... dire.it

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre Sergiu Tarna, barman di 25 anni, è stato ucciso a Mira, nel Veneziano, con un colpo di pistola. Sono indagati per l’omicidio il vigile Riccardo Salvagno, di 40 anni e Andrea Vescovo, di 38, ritenuto suo complice facebook

Omicidio del barman, le parole del presunto complice Andrea Vescovo: «Ha sparato Salvagno io stavo andando via, era ossessionato dal video» x.com