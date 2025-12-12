Specializzata in rapine a mano armata arrestata latitante

Lo scorso fine settimana, la Squadra Mobile di Udine ha arrestato una latitante specializzata in rapine a mano armata, oltre a due donne di 32 e 53 anni, entrambe residenti nel capoluogo friulano, su cui pendevano ordini di carcerazione per complessivi circa tre anni di reclusione.

Nello scorso fine settimana, inoltre, personale della Squadra Mobile di Udine ha tratto in arresto due donne di 32 e 53 anni, domiciliate nel capoluogo friulano, sulle quali pendevano due distinti ordini di carcerazione per l'espiazione di circa tre anni di reclusione per la prima, resasi.

Rapine nei supermercati, telecamere al vaglio ma i responsabili si muovono a piedi: inutile cercare targhe d'auto - Tre rapine a mano armata in quattro giorni sono un segnale che non può passare inosservato. Come scrive ilgazzettino.it

Ricercati a livello internazionale per rapine a mano armata: sei arresti a Piacenza - La Polizia di Stato di Piacenza ha eseguito sei mandati di arresto internazionale a carico di altrettante persone, membri di un gruppo criminale specializzato in rapine a mano armata. Segnala unionesarda.it

Rapina a mano armata nel Milanese: l'irruzione nella sala scommesse

