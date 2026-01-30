Fermo i video delle terribili rapine a mano armata con cani da combattimento e machete | quattro arresti

La polizia di Fermo ha arrestato quattro giovani in relazione a una serie di rapine violente. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano i sospettati a crimini con cani da combattimento e machete. Le operazioni sono state rapide e coordinate, portando agli arresti in poche ore. Ora si indaga per capire se ci siano altri coinvolti o altre rapine ancora da chiarire.

Due rapine a mano armata, in rapida successione, con machete e cani da combattimento al seguito: arrestati a Fermo quattro ragazzi di origini nordafricane. Nel mirino degli arrestati ci erano finiti, il 14 dicembre scorso, un ragazzo pakistano, aggredito e derubato all'uscita di un negozio a Lido Tre Archi (Fermo) e, a seguire, lo stesso ragazzo quando, alla fermata dell'autobus, si trovava in compagnia di un coetaneo che lo aveva soccorso. La polizia di Stato di Fermo, alle prime luci dell'alba, dopo meticolose indagini, ha proceduto all'esecuzione di quattro misure di custodia cautelare in carcere a carico dei quattro giovani per il reato di concorso in rapina aggravata dall'uso di armi.

