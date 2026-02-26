rapinano i bambini nuova catena fake allarme le famiglie

Negli ultimi giorni, un messaggio circolato sui social e su WhatsApp ha creato allarme tra le famiglie, che temono per la sicurezza dei loro figli. La comunicazione, diffusa rapidamente tra i residenti, parla di presunte rapine ai danni di bambini, alimentando preoccupazioni e discussioni nella comunità. La diffusione di queste informazioni ha portato molte persone a chiedersi quale sia la reale situazione nel territorio.

Il testo descrive un presunto episodio avvenuto ieri nella zona Valle, ad Avellino, dove una giovane madre, mentre si trovava al parchetto con il proprio figlio, sarebbe stata avvicinata e poi seguita da due uomini con atteggiamento ritenuto sospetto. Un racconto che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro delle chat locali, alimentando timori e richieste di maggiore vigilanza. A seguito delle numerose segnalazioni, sono stati effettuati accertamenti presso le autorità competenti. Sia l’Arma dei Carabinieri sia la Polizia di Stato hanno confermato che non risulta presentata alcuna denuncia relativa all’episodio descritto, né sono pervenute segnalazioni di casi analoghi o situazioni sospette nella zona indicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

